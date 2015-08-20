Начальника УГИБДД Колымы задержали за превышение полномочий

в 2019 году он помог нарушителю уйти от административной ответственности.

В Магаданской области задержали начальника регионального управления ГИБДД Юрия Савейкина. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Колымы.

По версии следствия, в 2019 году Савейкин использовал свое служебное положение и помог нарушителю уйти от административной ответственности.

Противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Магаданской области во взаимодействии с отделом собственной безопасности регионального УМВД России. из сообщения региональной прокуратуры

Дело находится на контроле ведомства. Мера пресечения Савейкину будет избрана позже. Отмечается, что в случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание.

Ранее к мэру Краснодара Андрею Алексеенко пришли с обысками.

Фото: УМФД РФ по Магаданской области