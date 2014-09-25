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В Магаданской области нашли пропавших туристов

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В ГУ МЧС объяснили, почему люди не смогли выйти на связь и попросить о помощи.

Российские спасательные службы обнаружили туристическую группу, которая пропала накануне на территории Магаданской области. В настоящее время здоровью людей ничего не угрожает. Соответствующими данными с журналистами поделились представители регионального управления ГУ МЧС России через социальные сети. В экстренном ведомстве пояснили, что поиски группы путешественников на реке Армань успешно завершены.

Спасатели и авиаторы МЧС России во время облета на вертолете Ми-8 обнаружили путешественников в 30 километрах от места окончания маршрута, их здоровью ничего не угрожает. Туристов оперативно доставили на вертолете в Магадан.

сообщение от ГУ МЧС по Магаданской области

Уточняется, что во время сплава лодка туристов оказалась под водой. Вместе с плавательным средством утонул спутниковый телефон. По этой причине группе путешественников  не удалось выйти на связь и подать сигнал бедствия.

Тургруппа из пяти человек пропала во время сплава по рекам в Магаданской области.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, магаданская область, регионы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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