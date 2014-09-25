В Магаданской области нашли пропавших туристов

В ГУ МЧС объяснили, почему люди не смогли выйти на связь и попросить о помощи.

Российские спасательные службы обнаружили туристическую группу, которая пропала накануне на территории Магаданской области. В настоящее время здоровью людей ничего не угрожает. Соответствующими данными с журналистами поделились представители регионального управления ГУ МЧС России через социальные сети. В экстренном ведомстве пояснили, что поиски группы путешественников на реке Армань успешно завершены.

Спасатели и авиаторы МЧС России во время облета на вертолете Ми-8 обнаружили путешественников в 30 километрах от места окончания маршрута, их здоровью ничего не угрожает. Туристов оперативно доставили на вертолете в Магадан. сообщение от ГУ МЧС по Магаданской области

Уточняется, что во время сплава лодка туристов оказалась под водой. Вместе с плавательным средством утонул спутниковый телефон. По этой причине группе путешественников не удалось выйти на связь и подать сигнал бедствия.

Тургруппа из пяти человек пропала во время сплава по рекам в Магаданской области.

Фото и видео: ГУ МЧС России