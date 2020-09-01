В ГМЗ "Павловск" изменили расписание экскурсий из-за реставрации

Посетителям, купившим билеты на 30 июля, вернут денежные средства.

В пресс-службе государственного музея-заповедника "Павловск" сообщили об отмене экскурсий в павильон "Старое Шале", запланированных на четверг, 30 июля. Сеансы в 13:00 и 15:00 не состоятся.

Вместо отмененных мероприятий музей организует дополнительные экскурсии во вторник, 28 июля, которые начнутся в то же время – в 13:00 и 15:00. Посетителям, купившим билеты на 30 июля, вернут денежные средства. Для уточнения деталей необходимо связаться с билетным отделом по телефону 452-20-73 (доб. 279).

Экскурсии возобновились после завершения реставрации павильона в 2025 году. Программа включает прогулку по Павловскому парку, осмотр живописных видовых точек, знакомство с территорией огорода и посещение самого "Старого Шале". Продолжительность прогулки составляет около часа пятнадцати минут при стоимости билета 500 рублей. Билеты для входа в сам Павловский парк приобретаются отдельно.

Фото: Пресс-служба администрации Пушкинского района Петербурга