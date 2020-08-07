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В Петербурге будут судить мужчину, который нанял киллера для убийства
Вчера, 23:42
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В Петербурге будут судить мужчину, который нанял киллера для убийства

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Мужчина договорился с "киллером" и пообещал заплатить 5 тыс. долларов. 

В Петербурге будут судить мужчину, который задумал убийство и для этого нанял киллера. Об этом сообщили во вторник, 14 декабря, в пресс-службе СК РФ по Петербургу. 

Правоохранители уже завершили расследование уголовного дела. Петербуржец обвиняется в организации покушения на убийство, а также в незаконном обороте оружия. 

Согласно версии следствия, из-за личной неприязни к юристу, который вел процедуру банкротства петербуржца, он задумал убийство по найму. Мужчина договорился с "киллером" и пообещал заплатить 5 тыс. долларов. 

Затем заказчик передал оружие стрелку, в этом время его и задержала полиция.  В СК отметили, что "следствием собрана достаточная доказательственная база".

Ранее ЕСПЧ обязал РФ выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти. В ноябре 2017 года во время приступа ревности муж Маргариты вывез её в лес, где топором отрубил ей кисти рук. Вместо одной руки у женщины теперь бионический протез, вторую руку с помощью множества операций и реабилитаций удалось спасти.

Фото: Piter.tv

Теги: киллер, убийство по найму
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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