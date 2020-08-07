В Петербурге будут судить мужчину, который нанял киллера для убийства

Мужчина договорился с "киллером" и пообещал заплатить 5 тыс. долларов.

В Петербурге будут судить мужчину, который задумал убийство и для этого нанял киллера. Об этом сообщили во вторник, 14 декабря, в пресс-службе СК РФ по Петербургу.

Правоохранители уже завершили расследование уголовного дела. Петербуржец обвиняется в организации покушения на убийство, а также в незаконном обороте оружия.

Согласно версии следствия, из-за личной неприязни к юристу, который вел процедуру банкротства петербуржца, он задумал убийство по найму. Мужчина договорился с "киллером" и пообещал заплатить 5 тыс. долларов.

Затем заказчик передал оружие стрелку, в этом время его и задержала полиция. В СК отметили, что "следствием собрана достаточная доказательственная база".

Ранее ЕСПЧ обязал РФ выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти. В ноябре 2017 года во время приступа ревности муж Маргариты вывез её в лес, где топором отрубил ей кисти рук. Вместо одной руки у женщины теперь бионический протез, вторую руку с помощью множества операций и реабилитаций удалось спасти.

Фото: Piter.tv