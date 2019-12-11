Киллер в женской одежде совершил покушение на россиянина и попал на видео

Мужчину засняли камеры наблюдения и очевидцы.

В Ингушетии прикинувшийся мусульманкой киллер совершил покушение на убийство местного жителя. Переодевшийся преступник попал на запись уличных камер видеонаблюдения, так и на видео проезжающих автомобилистов. На кадрах заметно, что неизвестный мужчина в женской одежде медленно бредет по улице, а затем - начинает убегать в противоположном направлении. Инцидент зафиксирован вечером 21 августа на территории села Плиево. Правоохранительные органы уточнили, что злоумышленник в никабе зашел в дом к потерпевшему, после чего не менее менее трех раз выстрелил в него из огнестрельного оружия. Пострадавший госпитализирован в больницу. По факту произошедшего ведется уголовное расследование.

Передачу ордена Мужества отцу погибшей Дугиной показали на видео.

Фото и видео: Telegram / Фортанга