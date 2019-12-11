Передачу ордена Мужества отцу погибшей Дугиной показали на видео

Награду за погибшую журналистку получил ее отец Александр.

Передачу ордена Мужества Александру, отцу погибшей российской журналистки Дарьи Дугиной показали на видео. Известно, что накануне государственную награду девушке посмертно присудил глава государства Владимир Путин. О трагедии на Можайском шоссе в Московской области стало известно вечером 20 августа. Автомобиль, в котором находилась Дарья, был взорван предположительно Натальей Вовк, которая ранее работала на Вооруженные силы Украины. Жертва инцидента возвращалась с фестиваля "Традиция" на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Александр является известным общественным деятелем и философом.

На траурной церемонии прощания с Дарьей Дугиной председатель политического движения "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов назвал заказчиком убийства девушки украинского лидера Владимира Зеленского.

Фото и видео: Telegram / SHOT

