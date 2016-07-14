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Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина

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Глава эссеров обвинил в преступлении Владимира Зеленского.

Председатель политической партии "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов на траурной церемонии прощания с российской журналисткой Дарьей Дугиной назвал заказчика убийства. По мнению депутата, приказ о ликвидации девушки отдавал лично украинский президент Владимир Зеленский. Лидер эссеров полагает, что изначально "террористы" готовили двойное убийство.

Все, кто отдавал приказы, а я не сомневаюсь, что приказ отдавал Зеленский, они будут обязательно судимы международным трибуналом.

Сергей Миронов, политик

Церемония прощания с убитой журналисткой Дарьей Дугиной проводится 23 августа, в московском телецентре "Останкино".

Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал, что дочь жила в Европе как беженка.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: владимир зеленский, дарья дугина, сергей миронов, справедливая россия, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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