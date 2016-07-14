Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина

Глава эссеров обвинил в преступлении Владимира Зеленского.

Председатель политической партии "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов на траурной церемонии прощания с российской журналисткой Дарьей Дугиной назвал заказчика убийства. По мнению депутата, приказ о ликвидации девушки отдавал лично украинский президент Владимир Зеленский. Лидер эссеров полагает, что изначально "террористы" готовили двойное убийство.

Все, кто отдавал приказы, а я не сомневаюсь, что приказ отдавал Зеленский, они будут обязательно судимы международным трибуналом. Сергей Миронов, политик

Церемония прощания с убитой журналисткой Дарьей Дугиной проводится 23 августа, в московском телецентре "Останкино".

Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал, что дочь жила в Европе как беженка.

Фото и видео: Telegram / SHOT