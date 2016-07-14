Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал, что дочь жила в Европе как беженка

Мужчина был уверен в том, что наталья Вовк находится в Прибалтике.

Отец подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной рассказал, в интервью информационному агентству "РИА Новости" о том, что его дочь жила в Европе как беженка. Мужчина подчеркнул, что Наталье Вовк не понравилось находиться во Франции, поэтому ей пришлось через территорию Польши возвращаться домой на Украину.

В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину. отец подозреваемой в убийстве

Собеседник СМИ уточнил, ЧТО Несколько дней назад дочь звонила ему и упоминала, что сейчас находится в Прибалтике, в Литве. Мужчина вспомнил, что Наталья Вовк связывалась при помощи интернета.

Отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о службе дочери в ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости