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Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал, что дочь жила в Европе как беженка

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Мужчина был уверен в том, что наталья Вовк находится в Прибалтике.

Отец подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной рассказал, в интервью информационному агентству "РИА Новости" о том, что его дочь жила в Европе как беженка. Мужчина подчеркнул, что Наталье Вовк  не понравилось находиться во Франции, поэтому ей пришлось через территорию Польши возвращаться домой на Украину.

В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину.

отец подозреваемой в убийстве

Собеседник СМИ уточнил, ЧТО Несколько дней назад дочь звонила ему и упоминала, что сейчас находится в Прибалтике, в Литве. Мужчина вспомнил, что Наталья Вовк связывалась при помощи интернета.

Отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о службе дочери в ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, дарья дугина, литва, наталья вовк, прибалтика, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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