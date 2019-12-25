Суд позволил обвиняемому киллеру из Петербурга уйти по контракту в зону СВО

Петербургский киллер получит возможность служить в зоне СВО вместо ожидания суда.

В Выборгском районном суде прошло заседание по делу Андрея Артюхина, обвиняемого в покушении на убийство и причастности к двум убийствам из корыстных побуждений. Подсудимый представил подписанный по собственной инициативе контракт на службу в зоне СВО и заявил о готовности выполнять обязанности в воинском подразделении.

Сторона защиты просила суд удовлетворить ходатайство и разрешить отправить Артюхина на службу до окончания мобилизации. Потерпевшая сторона выразила несогласие с данным предложением. Государственное обвинение сообщило о необходимости отложить заседание для проверки корректности документов, указав на отсутствие некоторых подписей и печатей.

Адвокат подсудимого заявил, что представленная документация оформлена корректно и перечисленные недостатки не влияют на её юридическую силу. Суд согласился с доводами защиты, принял решение временно приостановить производство по делу и разрешил обвиняемому выехать на службу по контракту.

Фото: скриншот из видео ГСУ СК России по Петербургу