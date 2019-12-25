Приговор по делу о незаконном обороте икры краснокнижного осетра вынесен в Петербурге

Суд постановил назначить обоим фигурантам уголовного дела условные наказания сроком на 6 и 7 лет соответственно, с условием прохождения трёхлетнего испытательного срока.

В Петербурге состоялось судебное заседание по делу о незаконном обороте икры амурского осетра, охраняемого Красной книгой России. Двое подсудимых были признаны виновными в незаконном приобретении, хранении и продаже редких водных биологических ресурсов, запрещённых к коммерческому обороту, при участии организованной группы с использованием телекоммуникационных каналов, включая интернет.

Рассмотрев доказательства, суд установил, что летом 2024 года обвиняемые приобрели приблизительно 10 кг чёрной икры, полученной из рыб, выловленных нелегально и переработанной кустарным методом. Продажу деликатеса осуществляли через социальные сети и рекламные сервисы. В ходе оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" оба гражданина были задержаны при попытке реализовать две банки икры за 24 тыс. рублей.

Суд постановил назначить обоим фигурантам уголовного дела условные наказания сроком на 6 и 7 лет соответственно, с условием прохождения трёхлетнего испытательного срока.

Фото: Piter.TV