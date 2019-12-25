Суд продлил арест экс-сенатору Борису Шпигелю

Срок содержания под стражей продлен до 20 августа.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему члену Совета Федерации Борису Шпигелю по делу о взятке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Сообщается, что срок содержания под стражей продлен до 20 августа 2021 года.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, срок содержания Шпигеля под стражей продлен до 20 августа. комментарий источника ТАСС в суде

По данным агентства, заседание суда прошло в закрытом для представителей СМИ режиме. Сам Шпигель участвовал в процессе по видеосвязи из медицинского учреждения. Ранее сообщалось, что у бывшего члена СовФеда ухудшилось состояние здоровья.

Также 18 мая судом должны быть рассмотрены ходатайства следствия в отношении других фигурантов дела, по которому проходит Шпигель.

Напомним, Борис Шпигель, его жена, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков и еще несколько человек обвиняются в даче нескольких взяток главе Пензенской области на сумму более 30 миллион рублей в обмен на покровительство при заключении государственных контрактов. Свою вину никто не признает.

Ранее при расследовании дела экс-губернатора Ивановской области вскрылось растление сирот.

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