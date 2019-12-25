При расследовании дела экс-губернатора Ивановской области вскрылось растление сирот

Задержаны бывший директор местной школы-интерната и его знакомый.

В ходе расследования уголовного дела о растрате в отношении бывшего главы Ивановской области Михаила Меня обнаружились случаи растления воспитанников школы-интерната. Об этом сообщает газета "Известия".

Сообщается о задержании бывшего директора заведения Александра Цымбалюка и экс-замдиректора ивановской музыкальной школы Николая Бухонина. Им предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних учащихся интерната.

Сообщается, что арест бывшего директора школы-интерната стал возможным только после обвинения Меня в растрате. Именно тогда Следственным комитетом были установлены факты растления несовершеннолетних.

Напомним, 17 мая Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело Михаила Меня за истечением срока давности. Его обвиняли в хищении и растрате 700 миллионов рублей из регионального бюджета.

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Фото: Piter.tv