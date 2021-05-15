Маньяка, который убил 12-летнюю школьницу в Нижегородской области, арестовали

Сергей Матюшин признался в преступлении.

Маньяка по кличке Чикатило, который убил 12-летнюю школьницу в Нижегородской области, арестовали. Об этом сообщили в Telegram-аккаунте LifeShot. Следствие считает, что 49-летний Сергей Матюшин напал на девочку в посёлке Большое Козино в тот момент, когда она возвращалась домой из школы. Вечером того же дня тело погибшей было найдено в лесополосе с тремя ножевыми ранениями.

Позже оперативники установили личность подозреваемого. Мужчина заявил, что накануне никого не убивал. Он объяснил, что действительно был в поселке в день преступления, но просто катался по территории на велосипеде. Позже во время допроса фигурант расследования признался в совершенном.

На данный момент мужчина утверждает, что изнапсиловать школьницу у него не получилось. Ранее маньяк дважды сидел в тюрьме за изнасилования несовершеннолетних.

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.

Фото и видео: Telegram/LifeShot