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Маньяка, который убил 12-летнюю школьницу в Нижегородской области, арестовали

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Сергей Матюшин признался в преступлении.

Маньяка по кличке Чикатило, который убил 12-летнюю школьницу в Нижегородской области, арестовали. Об этом сообщили в Telegram-аккаунте LifeShot. Следствие считает, что 49-летний Сергей Матюшин напал на девочку в посёлке Большое Козино в тот момент, когда она возвращалась домой из школы. Вечером того же дня тело погибшей было найдено в лесополосе с тремя ножевыми ранениями.

Позже оперативники установили личность подозреваемого. Мужчина заявил, что накануне никого не убивал. Он объяснил, что действительно был в поселке в день преступления, но просто катался по территории на велосипеде. Позже во время допроса фигурант расследования признался в совершенном.

На данный момент мужчина утверждает, что изнапсиловать школьницу у него не получилось. Ранее маньяк дважды сидел в тюрьме за изнасилования несовершеннолетних.

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.

Фото и видео: Telegram/LifeShot

Теги: арест, большое козино, маньяк, нижегородская область, сергей матюшин, убийство
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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