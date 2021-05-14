В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В поселке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 13 мая. По версии следствия, в этот день 49-летний мужчина, которого подозревают в совершении преступления, прибыл в поселок на электричке из города Заволжье в поселок и встретил в лесопарке незнакомую девочку. Затем он напал нее, совершив в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем нанес ей смертельные ножевые ранения и скрылся с места преступления.

По месту жительства мужчины проводится обыск. Сейчас следователи работают с задержанным. В пресс-службе СК РФ по Нижегородской области уточнили, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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Видео: nnovgorod.sledcom.ru