Полиция Липецка проводит проверку после ДТП с участием сенатора Королева

Ранее Госавтоинспекция составила административный протокол по поводу нарушения ПДД.

Полиция Липецка проводит проверку после ДТП с участием сенатора Олега Королева. Об этом журналистам ТАСС сообщила официальный представитель пресс-службы ГУ МВД по региону Марина Коробова.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке. Марина Коробова, пресс-служба МВД

В полиции установили, что около 19:30 вечера 13 мая автомобиль марки Lexus грубо нарушил ПДД на территории города Липецка. После этого представители Госавтоинспекции задержали водителя. Ранее стало известно, что машиной управлял экс-губернатор по Липецкой области, а ныне сенатор Олег Королев. По факту произошедшего в ГИБДД составили административный протокол.

Напомним, что ранее политическая партия "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Олега Королева по его собственному желанию. Решение продлится до того момента, пока сенатор не приведет доказательства своей невиновности. Королев упоминал журналистам о том, что он не был в нетрезвом состоянии. Он якобы почувствовал давление в области груди. Некоторое время сенатор страдает от мерцательной аритмии.

Фото: Telegram/BAZA