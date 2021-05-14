СК РФ по региону возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 12-летней школьницы. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. Ранее о пропаже ребенка сообщили родители. Девочка не вернулась домой 13 мая после школы. Инцидент произошел в поселке Большое Козино Балахнинского района. Вечером погибшего подростка обнаружили в лесополосе.

Следователи назначаются экспертизы, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление лица, совершившего преступление. пресс-служба СК РФ по региону

Глава региона Глеб Никитин дал поручение профильному заместителю Давиду Мелик-Гусейновуи руководителю Александру Галкину оказать семье погибшего ребенка помощь, включая психологическую поддержку и освободят от дел, связанных с организацией похорон.

В реке под Нижним Новгородом нашли тело пропавшего ранее ребенка.

Фото: Следственный комитет РФ по региону

Видео: Telegram / Ni Mash