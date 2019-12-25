Причины смерти ребенка устанавливаются.

В реке под Нижним Новгородом нашли тело пропавшего ранее ребенка. Об этом сообщается в социальной сети Facebook на аккаунте поисковой бригады. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что спасатели обнаружили тело шестилетнего мальчика в реке Узола. Ребенок исчез во время прогулки днем 12 мая в деревне Воловое Городецкого района.

В 22:30 выдвинулись все оперативные службы. На помощь в поисках выдвинулась водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Известно, что тело погибшего извлекли водолазы около 08:10 утра 13 мая. Мальчика нашли недалеко от населенного пункта, откуда он отправился на прогулку. При осмотре тела специалисты не обнаружили следов насильственной смерти или повреждений криминального характера. Обстоятельства и причины гибели мальчика устанавливаются.

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Фото: Facebook/ПСО Волонтёр, Нижегородская обл. СПАСЕНИЕ, ПОИСК, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

