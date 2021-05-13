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В горах Абхазии ищут туристическую группу из России. Среди них есть петербуржец

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Одному из туристов нужна помощь, чтобы спуститься.

Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии ищет российских туристов, застрявших в горах. Облет 12 мая результатов не дал. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Абхазия.

Накануне спасателям поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако одному из туристов нужна помощь, он не может продолжить путь. Группа передала ориентировочные координаты его нахождения. В течение дня сотрудники МЧС летали на вертолете в верховьях реки Гумиста, но никого не нашли. Кроме того, отряд направился на встречу спускающейся группе. Предполагается, что их удастся встретить в районе СухумГЭСа. 

Туристическая группа состоит из жителей Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Петербурга. Все они являются членами клуба любителей туризма. Кто конкретно пропал — не сообщается. 

Видео: YouTube / МЧС Абхазии

Теги: абхазия, горы, поиск
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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