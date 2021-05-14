Полиция установила личность мужчины, который может быть причастен к смерти 12-летней девочки.

Задержан предполагаемый убийца 12-летней российской школьницы. Об этом сообщили журналисты в Telegram-канале LifeShot со ссылкой на региональные правоохранительные органы. Напомним, что тело 12-летней девочки оперативники обнаружили накануне вечером около поселка Большое Козино Нижегородской области.

Подозрение пало на местного жителя по имени Сергей М. Мужчине 59 лет. Ранее он был судим за сексуальные преступления. В настоящее время фигурант расследования живет в Заволжье. Этот город находится в 50 километрах от места трагедии. По скриншоту с камер видеонаблюдения предполагаемого преступника опознала инспектор по делам несовершеннолетних. Она работает по месту жительства мужчины.

Напомними, что Следственный комитет заявил, что по факту убийства ребенка разыскивается велосипедист в камуфляжной форме. Он попал на записи с камер видеонаблюдения. В надзорном ведомстве попросили жителей с поисками очевидца. Однако в соцсетях предположили, что на самом деле он может быть преступником. Якобы мужчину видели около школы, когда он смотрел на выходящих детей. Такой информацией поделились авторы портала NN.ru.

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 12-летней школьницы. Погибшую Настю нашли с тремя ножевыми ранениями в лесополосе.

Фото: Telegram/LifeShot, Mash

Видео: СК РФ по Нижегородской области

Telegram / LIFE SHOT