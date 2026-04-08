Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава региона доложил Путину о промышленных проектах. Он также обратил внимание, что в прошлом году Ивановская область отмечала не только 80-летие Великой победы, но также 130-летие со дня рождения полководца Александра Василевского. По словам Воскресенского, в регионе не так много школьников знает о маршале и героях страны.

Губернатор сообщил, что в Ивановской области запустили проект "Земля героев", в рамках которого рассказывают в соцсетях и на лекциях о героях, которые жили в регионе.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой "Аэрофлота"

Видео: официальный сайт президента России