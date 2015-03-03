Путин провел встречу с главой "Аэрофлота"

Главе государства доложили об итогах работы компании в 2025 году.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой компании "Аэрофлот" Сергеем Александровским. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства доложили об итогах работы "Аэрофлота" в 2025 году и перспективах развития внутреннего авиасообщения. Александровский отметил, что с точки зрения ключевых баз ведущую роль занимает аэропорт Шереметьево, который является не только ведущим в стране, но и одним из лидирующих в целом среди европейских аэропортов.

Глава "Аэрофлота" назвал значимым событием 2025 года возобновление полетов в Геленджик и Краснодар. С февраля 2022 года аэропорты в этих городах были закрыты. Александровский отметил, что в 2026 году планируется увеличить в три раза количество пассажиров, которые планирует перевозить своими рейсами "Аэрофлот".

Видео: официальный сайт президента России