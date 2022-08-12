Основателей группы "Империя гусей" обвинили в растлении 20 детей

Со школьников каждый день требовали до 40 интимных фото и видеозаписей.

Двух основателей интернет-сообщества "Империя гусей" подозревают в совращении детей. Мужчины создали секту под видом музыкальной группы и заманивали туда подростков, сообщил Telegram-канал "112".

Группа "Империя гусей" появился в 2015-2016 годах. Изначально сообщество, которое быстро набрало аудиторию, посвятили творчеству одноименного музыкального коллектива.

Основатели начали продавать подросткам права на администрирование группы, однако после оплаты их банили. А для восстановления вымогали у них интимные фото и видео. Предварительно, число потерпевших может достигать 20 человек в возврасте от 11 до 16 лет.

Правозащитница Анна Левченко рассказала, что администраторы группы придумали систему заданий для подростков, требуя с них каждый день до 40 интимных фото и видеозаписей. Также подростков шантажировали тем, что разошлют уже имеющиеся фото родителям и друзьям.

Ранее в Петербурге суд приговорил режиссера к 10 годам колонии за растление 13-летней девочки через соцсети.

Фото: Magnific