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В Ленобласти будут судить родителей-педофилов, которые истязали дочь в течение 6 лет
Сегодня, 19:28
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В Ленобласти будут судить родителей-педофилов, которые истязали дочь в течение 6 лет

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Родители пятерых детей в течение шести лет издевались над одной из дочерей.

Кировский суд Петербурга рассмотрит дело родителей из Ленинградской области, которых обвиняют в педофилии. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Согласно версии следствия, родители пятерых детей в течение шести лет издевались над одной из дочерей. Они начали насиловать девочку, когда ей было пять лет. Подозреваемые снимали это на видео и выкладывали в Сеть. 

Подозреваемых уже лишили родительских прав, а детей отправили в центр помощи несовершеннолетним. Объём уголовного дела составил 35 томов. Его рассмотрит по существу Кировский районный суд Ленобласти.

Ранее мы писали, что девочка из Всеволожского района обвинила отца в насилии.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, многодетная семья, насилие, педофилы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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