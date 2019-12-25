Ранее задержанные мигранты изобличены в сексуальном насилии еще над двумя подростками

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

В Петербурге весной были задержаны 26-летний и 56-летний мужчины. Их подозревают в групповом половом сношении с двумя несовершеннолетними 2007 и 2008 года рождения. Во время расследования стало известно о ещё двух жертвах мигрантов. Об этом стало известно Piter.tv.

Старший из задержанных дополнительно изобличен в том, что в период с 1 сентября по 30 ноября 2021 года, находясь в неустановленном месте в одном из домов в Сестрорецке, совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки.

Второй подозреваемый дополнительно изобличен в том, что в этот же период в Сестрорецке совершил развратные действия в отношении 14-летней девочки.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее стало известно, что студентка в Петербурге отбилась от извращенца и преследовала его до приезда полиции.

Фото: Piter.tv