Студентка в Петербурге отбилась от извращенца и преследовала его до приезда полиции

Мужчина залез в девушке под юбку и снимал это на телефон. Пострадавшая не растерялась и вызвала полицию.

Накануне днем в петербургском метро мужчина начал приставать к студентке второго курса РГПУ имени Герцена. Девушка отбилась от извращенца и вызвала полицию. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Извращенец залез к девушке под юбку на эскалаторе, начал трогать ее между ног и снимать это на видео. Пострадавшая ударила мужчину по лицу, сломав очки, и вызвала сотрудников полиции. До их приезда девушка преследовала преступника.

По подозрению в преступлении задержали 35-летнего жителя Оренбурга. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. По его словам, к девушке не приставал.

Проводится проверка.

Фото: Piter.tv