Студентка в Петербурге отбилась от извращенца и преследовала его до приезда полиции

Накануне днем в петербургском метро мужчина начал приставать к студентке второго курса РГПУ имени Герцена. Девушка отбилась от извращенца и вызвала полицию. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Извращенец залез к девушке под юбку на эскалаторе, начал трогать ее между ног и снимать это на видео. Пострадавшая ударила мужчину по лицу, сломав очки, и вызвала сотрудников полиции. До их приезда девушка преследовала преступника.
По подозрению в преступлении задержали 35-летнего жителя Оренбурга. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. По его словам, к девушке не приставал.
Проводится проверка.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все