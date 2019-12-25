Совфед одобрил закон об усилении мер защиты детей от педофилов

Закон ужесточает наказания и вводит новую уголовную ответственность.

Совет Федерации России одобрил закон об усилении мер защиты детей от педофилов. Документ одобрен на пленарном заседании в верхней палате парламента от 2 марта. Сенаторы видят необходимость в ужесточении контроля в сфере преступлений по половой неприкосновенности несовершеннолетних граждан.

И самое главное - сформировалась группа педофилов. Это очень опасная категория, ее надо выявлять. Сегодня существуют специальные методики выявления таких людей, а это требует очень существенных поправок. Елена Мизулина, сенатор по конституционному законодательству и госстроительству

Напомним, что документ был внесен в ГД Ириной Яровой в 2018 году. В нем приостанавливается истечение срока давности за данные преступления против малолетних детей до момента совершеннолетия жертвы. Установлены также и отягчающие обстоятельства: в том случае, если преступление совершает лицо, которое проживает с пострадавшим, несет за него ответственность или обучает в школе или детском саду. Ужесточается наказание за принуждение ребенка к действиям сексуального характера с использованием интернета, за преступление, совершенное группой лиц, ранее судимым гражданином.

Законодателями вводится уголовная ответственность за укрывательство преступления, даже если подозреваемый не принимал непосредственного участия в преступлении. Лицам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, принудительная работа на срок до года, альтернатива - лишение свободы на год.

Совфед одобрил закон о расширении функций банковских платежных агентов.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации