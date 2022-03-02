Совфед одобрил закон о расширении функций банковских платежных агентов

Субагентам будут предоставлены новые права.

Совет Федерации России одобрил закон о расширении функций банковских платежных агентов. Документ одобрен на пленарном заседании в верхней палате парламента от 2 марта. В силу инициатива вступит спустя 180 дней после официального опубликования. Сенаторы предоставили субагентам права приема от ИП и юридических лиц денежных средств (наличных) для зачисления их на счета в кредитных организациях. Правки внесены в законы "О национальной платежной системе" и "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ".

Парламентарии напомнили о том, что малые и микропредприятия занимают существенную долю отечественного бизнеса. При этом расходы на инкассацию достигают 20% от выручки таких предприятий. Они складываются из нескольких факторов - кассового обслуживания, затрат на перевозку, пересчет наличности и других.

Высокие расходы способствуют тому, что многие организации отказываются от внесения наличных на счет в нарушение закона, что приводит к росту теневой экономики. пояснительная записка

Сенаторы подтвердили, что многие кредитные организации не имеют финансовых ресурсов на поддержание собственной сети из автоматических приемных устройств. При этом они обладают разветвленной сетью банковских платежных агентов с большим количеством банкоматов по всей территории РФ. В частности, это касается и удаленных районов страны.

Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации