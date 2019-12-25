Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников

Определен порядок проведения проверок.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников. Сенаторы поддержали необходимость в ужесточении антикоррупционного законодательства по части обращения средств, находящихся на счетах обвиняемых. Распространение денег в пользу федерального бюджета будет происходить в том случае, если сумма превышает доход чиновника за три года. Сведения могут быть получены во время проверки достоверности и полноты предоставленных чиновником данных о доходах, имуществе.

Если…получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках поступили денежные средства пояснительный документ

Фигурант дела обязан подтвердить законность находящихся на счетах средств. Если этого не произойдет, то вся сумма будет изъята в доход государства. СФ также предусмотрел порядок проведения проверок Генеральным прокурором и его подчиненными.

Меры поддержки по итогам 2021 года получили почти 100 тыс. самозанятых.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

