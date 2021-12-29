Меры поддержки по итогам 2021 года получили почти 100 тыс. самозанятых граждан. Об этом коллегам на круглом столе "О развитии института самозанятых" в Совете Федерации рассказал заместитель главы отдела по инвестиционной политики и развитию бизнеса Минэкономразвития Андрей Тараканов. Чиновник добавил, что сведения о предпринимателях внесены в единый государственный реестр малого и среднего бизнеса. Лица из списка являются получателями поддержки от ФНС РФ.
У нас по итогам 2021 года там внесена информация почти о 100 тыс. самозанятых гражданах, которые получили поддержку в том или ином виде. В первую очередь это финансовая поддержка и консультационная - порядка половины приходится.
Андрей Тараканов, сотрудник Минэкономразвития
Эксперт напомнил парламентариям о том, что по результатам 2021 года самозанятым гражданам предоставили около 2 тысяч льготных микрозаймов на общую сумму в 560 млн рублей. Данной категории граждан стала доступна имущественная поддержка. В частности, размещение в инфраструктуре. В первую очередь здесь следует говорить о коворкингах. Возможностью воспользовались около 5 тысяч человек.
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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
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