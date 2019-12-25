Петербургский суд запретил сайт с эротическим аниме про учителя и ученика

Видео признали вредоносным.

Калининский суд вынес положительное решение по административному иску прокурора о признании аниме "Зачем вы здесь, учитель?" запрещенной в России информацией. Видео признали вредоносным. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также в аниме были изображения порнографического характера, которые распространялись без возрастных ограничений. По мнению специалистов, данное аниме негативно влияет на психику несовершеннолетних.

Дополнительную опасность для психики подростков связали с разрушением традиционного образа школьного преподавателя. В аниме демонстрировались неприемлемые модели взаимоотношения ученика и учителя.

В апреле петербургский суд запретил пять аниме на шести сайтах.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)