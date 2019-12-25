Петербургский суд запретил пять аниме на шести сайтах

Истец указал, что конкретные японские мультфильмы плохо влияют на психику детей. При этом получить доступ к ним может любой желающий.

Красногвардейский районный суд Петербурга запретил девять ссылок с аниме. В список запрещенных попали "Этот замечательный мир!", "Зомбиленд.Сага", "Кошачий рай" и другие. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Административный иск подал прокурор. Он попросил признать информацию, которая содержится на сайтах с аниме, запрещенной для распространения в России. Прокурор указал на то, что в некоторых мультфильмах есть порнография, что может причинить вред психическому здоровью и развитию детей и подростков. К такому выводу пришли специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Исследование провели в декабре 2020-го года.

Суд заключил, что, например, сериал "Этот замечательный мир" показывает, что жизнь после смерти более интересная и многообразная. Пропагандируется разгульный образ жизни, вредные привычки.

Напомним, активная борьба с аниме началась с начала 2021-го года. Первой в списке запрещенных оказалась известная "Тетрадь смерти".

Фото: Piter.TV