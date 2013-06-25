ВНИИ им. Карпинского организует две экспедиции в Сибирь для составления новых геологических карт

Планируется оценить перспективы территорий для добычи золота, меди, молибдена

ВНИИ Геологический институт им. Карпинского (Петербург) организует две экспедиции в регионы Сибири для составления современных геологических карт. Научный центр разместил две закупки, по итогам их открытых конкурсов намерен найти компании, которые проведут геолого-съемочные работы.

Предмет первой закупки – работы на Турочакской площади (Республика Алтай и Кемеровская область). Необходимо оценить оценки перспектив территории для добычи, в частности, золота и марганца. Для этого геологи проведут исследования ряда золоторудных мест.

В рамках второй закупки будущему партнеру ВНИИ им. Карпинского предстоит изучить Копьевскую площадь на территории Хакассии и Красноярского края. Среди полезных ископаемых этой территории – золото, медь, молибден. Специалисты займутся изучением прогнозируемых Богоюльского золоторудного, Тяжинского молибденового и Копьевского меднорудного узлов.

Сроки завершения работ по обоим проектам одинаковы - 20 ноября. В итоге должны быть получены новые геологические карты, уточненные данные о полезных ископаемых.

Максимальная цена контракта в отношении Турочакской площади может составить 48 млн рублей, а Копьевской – 37,5 млн рублей.

Заявки от потенциальных партнеров институт им. Карпинского принимает до 14 апреля.

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