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FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото
Сегодня, 13:56
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FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото

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Европа беспокоится о политике Трампа по отношению к ФРС США.

 Германию и Италию призывают вернуть домой золото стоимостью более чем 245 миллиардов долларов. Соответствующей информацией с читателями делятся иностранные журналисты из издания издание Financial Times. Авторы статьи уточнили, что в  настоящее время этот драгоценный металл хранится в Федеральной резервной системе США. Однако эксперты опасаются того, что происходит с независимостью американского Центрального банка  и геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Германия и Италия сталкиваются с призывами вывезти свое золото из Нью-Йорка после неоднократных нападок президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему США и усиления геополитической турбулентности...

статья Financial Times

По сведениям от WGC (Всемирного золотого совета), которые приводятся в материале, сейчас Берлин и Рим занимают второе и третье места соответственно в мире по запасам золота после Вашингтона. Речь идет о показателях в 3352 и 2452 тонны. Оба европейского государства значительно полагаются на ФРС в США - каждая из них хранит там более трети своих слитков.

Мы очень обеспокоены тем, что Трамп вмешивается в независимость Федерального резервного банка. Наша рекомендация - вернуть (немецкое и итальянское) золото домой, чтобы европейские центральные банки имели неограниченный контроль над ним в любой момент времени.

Михаэль Йегер,президент TAE

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Фото: pxhere.com

Теги: financial times, германия, дональд трамп, золото, италия, фрс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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