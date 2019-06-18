Вышел трейлер ремастера культовой игры "Сибирь"

Релиз новинки состоится до конца 2025 года.

Студия Microids представила трейлер ремастера культовой игры "Сибирь". Релиз новинки состоится до конца 2025 года.

В новой версии игры представили обновленную графику, включая модели персонажей и окружение. Ремастер выпустят на PS5, Xbox Series и ПК.

Отметим, что оригинальная версия игры вышла в 2002 году. В центре сюжета была юристка из Нью-Йорка Кейт Уолкер, которая отправилась в Европу для закрытия сделки о покупке фабрики автоматонов, но в итоге оказалась втянутой в невероятное путешествие.

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Видео: YouTube / Microids