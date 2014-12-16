Кража золотосодержащего концентрата на 434 млн рублей выявлена в Красноярском крае

Также у местного предприятия сотрудники похитили товарно-материальных ценности на общую сумму в 7,8 млн рублей.

Российские правоохранительные органы по Красноярскому краю при участии службы безопасности золотодобывающего предприятия выявили факт хищения концентрата, содержащего драгоценный металл. Соответствующее заявление в социальных сетях журналистам сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Полицейские установили, что двое местных сотрудников вместе со своим знакомым находились на территории организации в поселке Еруда Северо-Енисейского района. Злоумышленники совершили хищение более 60 килограммов золотосодержащего концентрата. Этот показатель эквивалентен примерно 50 килограммам химически чистого золота. В нарушение законодательства страны в сфере недропользования и оборота драгоценных металлов, подозреваемые вывезли криминально полученный товар на автомобиле в село Гляден Емельяновского района. Вещество было спрятано там в доме, находящемся в пользовании одного из них. "Золотой песок" хранился в коробке из-под инструментов. Материальный ущерб превысил 434 миллиона рублей.

Фигуранты также подозреваются в хищении различных товарно-материальных ценностей – слесарно-монтажных инструментов, металлических конструкций, светодиодных светильников и др.. Стоимость похищенного составила 7,8 миллиона рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время преступники задержаны оперативниками при участии Росгвардии. Похищенный золотосодержащий концентрат и другие материальные ценности были изъяты.Таким образом правоохранители перекрыли канал дальнейшего сбыта похищенного драгметалла. В отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по части 4 статьи 158 и части 5 статьи 191 УК РФ.

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Фото и видео: МВД медиа