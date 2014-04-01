Глава России провел совещание с кабинетом министров.

Российский президент Владимир Путин оценил ситуацию с паводками и природными пожарами в регионах. В ходе совещания с членами правительства, политик напомнил о начале пожароопасного сезона в РФ. По информации от главы государства, этот период уже фактически начался в 11 регионах.

Знаю, что достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом в ряде регионов РФ, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке. Пожароопасный сезон начинается, фактически начался в 11 субъектах РФ. Владимир Путин, президент РФ

Лидер напомнил, что весенние паводки угрожают порядка пяти тысячам населенных пунктов, в которых в общей сложности проживает 1,5 миллиона граждан РФ.

Путин назвал дикий капитализм неприемлемым.

Видео: kremlin.ru