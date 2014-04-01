Президент России объяснил, на что стоит обратить внимание бизнесу.

Российский президент Владимир Путин назвал дикий капитализм неприемлемым. Такое заявление политик сделал на подписании генерального соглашения между работодателями, профсоюзами и правительством России на период с 2021 по 2023 года. Глава государства выступил с критикой предпринимателей, которые забывают о необходимости заботиться о своих сотрудниках в погоне за прибылью.

Да, конечно, цель бизнеса, на первый взгляд, - это извлечение прибыли. Но нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер считает, что в конечном счете дикий капитализм приведет общество , государство и сам бизнес к разрушению. Этот процесс Владимир путин сравнил со стрельбой самому себе в ногу или голову.

Путин поручил восстановить показатели рынка труда до уровня 2019 года.

Видео: kremlin.ru