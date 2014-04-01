Глава РФ рассказал о механизме национализации в случае невыполнения гособоронзаказа.

Российский президент Владимир Путин оценил возможность национализации для сохранения занятости. Об этом политик сообщил коллегам на церемонии подписания соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и кабмином на 2021-2023 года. Лидер государства видит механизм национализации собственности возможным, в том числе в случае неисполнения правительственного оборонного заказа.

Да, такой инструмент возможен. В том числе, и в случае - и вот это совсем другая история, но тем не менее - такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями. Владимир Путин, президент РФ

По словам президента, "здесь вообще все понятно" за исключением эффективности со стороны руководящего менеджмента. Он уточнил, что бюджетные деньги на целевые задачи выделяются регулярно и исправно, без задержек со стороны отправителя.

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Видео: kremlin.ru