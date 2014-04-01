Владимир Путин поручил восстановить показатели рынка труда до уровня 2019 года. Об этом российский президент сообщил на торжественной церемонии подписания документа между отечественными объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 года.
Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Мы с правительством это постоянно обсуждаем.
Владимир Путин, российский президент
Политик напомнил коллегам, что от решения задачи в сфере занятости местного населения зависит рост показателей, связанных с деловой активностью, наращиванием капиталовложений и инвестиций. По словам путина, несколько недель назад на встрече с предпринимателями он понял, что бизнес имеет желание и готов инвестировать денежные средства в новые проекты. Для этого кабмину необходимо оказать государственную поддержку инвесторам, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы из-за пандемии. В частности, им возместят часть расходов на оплату труда сотрудникам.
Путин оценил возможность национализации для сохранения занятости.
Видео: kremlin.ru
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