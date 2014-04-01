Президент РФ объяснил, на что влияет этот показатель.

Владимир Путин поручил восстановить показатели рынка труда до уровня 2019 года. Об этом российский президент сообщил на торжественной церемонии подписания документа между отечественными объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 года.

Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Мы с правительством это постоянно обсуждаем. Владимир Путин, российский президент

Политик напомнил коллегам, что от решения задачи в сфере занятости местного населения зависит рост показателей, связанных с деловой активностью, наращиванием капиталовложений и инвестиций. По словам путина, несколько недель назад на встрече с предпринимателями он понял, что бизнес имеет желание и готов инвестировать денежные средства в новые проекты. Для этого кабмину необходимо оказать государственную поддержку инвесторам, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы из-за пандемии. В частности, им возместят часть расходов на оплату труда сотрудникам.

Путин оценил возможность национализации для сохранения занятости.

Видео: kremlin.ru