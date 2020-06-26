Владимир Путин отправил в отставку главу Тувы

Врио региона назначен Владислав Ховалыг.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола. Он ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает сайт Кремля.

Врио руководителя региона назначен Владислав Ховалыг.

Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва. указ президента РФ

Ранее в Косово избрали нового президента.

Фото: kremlin.ru