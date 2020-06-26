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Владимир Путин отправил в отставку главу Тувы
Сегодня, 15:54
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Владимир Путин отправил в отставку главу Тувы

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Врио региона назначен Владислав Ховалыг.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола. Он ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает сайт Кремля.

Врио руководителя региона назначен Владислав Ховалыг. 

Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва.

указ президента РФ

Ранее в Косово избрали нового президента.

Фото: kremlin.ru

Теги: принял отставку, тува, шолбан кара-оол
Категории: Новости России, Лента новостей,

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