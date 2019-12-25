В Туве восьмилетняя девочка упала с обрыва во время выпаса овец и погибла

По неосторожности ребенок приблизился к краю обрыва и сорвался вниз.

Трагический случай произошел на вершине горы в районе города Ак-Довурак. Восьмилетняя девочка погибла, когда помогала пасти овец, сообщила пресс-служба Следственного комитета по республике.

Предварительно установлено, что 11 октября ребенок находился на вершине горы вместе с законным представителем, вместе они присматривали за стадом. В какой-то момент из‑за проявленной неосторожности девочка подошла слишком близко к краю обрыва и упала вниз. Девочку доставили в медучреждение Ак‑Довурака, но травмы оказались не совместимы с жизнью.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)