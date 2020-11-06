В Косово избрали нового президента

Новым президентов стала 38-летняя Вьоса Османи.

Парламент Косово назначил нового президента страны. Им стала 38-летняя Вьоса Османи, кандидат от правящей партии Vetevendosje, которая имеет образование США. Накануне, 4 апреля 71 из 120 членов парламента проголосовали за ее назначение. Об этом сообщает еженедельный журнал "Профиль".

В ноябре 2020 года Вьоса Османи вступила в должность и.о. президента Косово. Бывший президент Хашим Тачи ранее подал в отставку. Причиной этого стало судебное дело о военных преступлениях в Нидерландах.

Однако партии оппозиции и наблюдатели заявили, что в Косово сейчас режим нестабильной демократии. Поэтому президент, премьер-министр и спикер должны быть представителями разных политических партий.

Ранее кандидатуру Османи одобрил посол США в Косово Филип Коснетт. Также он призывал депутатов парламента проголосовать за нее.

В своей речи Османи заявила, что Белград обязан извиниться и привлечь к ответственности виновных в преступлениях во время войны 1998-1999 годов, в результате которой Косово обрело независимость в 2008 году.

Мир будет достигнут только тогда, когда мы увидим раскаяние и извинения со стороны Сербии, и когда мы увидим справедливость для тех, кто пострадал от их преступлений. из обращения Османи к парламенту Косово

Отметим, что бывший президент Косово Хашим Тачи сейчас находится в Гааге и ждет суда над ним. Все обвинения в его адрес Тачи отрицает.

Ранее парламент Нидерландов не смог вынести вотум недоверия и.о. премьер-министра.

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