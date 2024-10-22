В Сербии назвали сроки, в которые страна могла бы получить членство в ЕС.

Всенародный референдум в Молдавии показал, что признание независимости региона Косово и введение антироссийского санкционного давления сделали бы Сербию членом Европейского союза по ускоренной процедуре без других условий. Такой информацией европейский политик поделился в интервью местным журналистам. Глава государства Александр Вучич ответил на вопрос ведущего о том, стоит ли евроинтеграция Белграда на одном месте. Он подтвердил, что процесс продвигается медленно не из-за правовой системы, верховенства закона или чего-то еще. Иностранный политик добавил, что подтверждением его слов является отношение западных лидеров к избирательному процессу в Сербии.

Вы видели, как это произошло в Молдавии с референдумом. Представьте, что, если бы в нашей стране при голосовании было 12% против чего-то, а потом ночью, когда поступают голоса из диаспоры все повернулось и станет 0,3% в пользу другой стороны, которая им подходит, и все в порядке. А здесь, когда посмотрите, и с 40% разницы не все в порядке именно из-за этих тем – непризнания Косово и отказа от санкций против РФ. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич заявил о резонансе на полях ГА ООН из-за слов Путина о ядерной доктрине РФ.

Фото и видео: YouTube / RTS Sajt - Zvanični kanal