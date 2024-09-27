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Вучич заявил о резонансе на полях ГА ООН из-за слов Путина о ядерной доктрине РФ

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В Сербии рассказали о мировой реакции на ядерную доктрину России.

Сербский президент Александр Вучич указал на то, что проект обновления российской ядерной доктрины, о котором 25 сентября рассказал президент Владимир Путин, вызвал огромный резонанс среди мировых политических лидеров, которые приняли участие в мероприятиях на дискуссии в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Такой информацией европейский политик поделился в интервью местным журналистам с телеканала "Информер". Глава государства с территории Западных Балкан заметил, что готовность Кремля отвечать на внешние угрозы ядерным оружием, даже если противник начнет применять обычное оружие против страны, вызывает огромный резонанс на площадке Всемирной организации в Нью-Йорке.

В мире множество проблем, но я должен сказать, что не удивлен тем, что идет речь о ядерной катастрофе, в контексте которой заявление российского президента Владимира Путина привлекло большое внимание здесь.

Александр Вучич, президент Сербии

Вучич отметил психологическое преимущество российских военных на поле боя.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: ядерная доктрина, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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