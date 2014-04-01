"Партию свободы" не поддержало большинство депутатов.

Парламент Нидерландов не смог вынести вотум недоверия и.о. премьер-министра Марку Рютте. Трансляцию заседания вели местные телеканалы.Голосование было инициировано главой крайне правой "Партии свободы" Гертом Вилдерсом. Депутаты не смогли набрать достаточной поддержки, чтобы заставить представителя правительства покинуть должностной пост.

Известно, что поводом для голосования стал скандал в отношении депутата от партии "Христианско-демократический призыв" Питера Омтзихта. Фотографы зафиксировали документы с припиской "назначить куда-нибудь еще" этого парламентария. Такие приписки были размещены на документах двух человек, работающих над формированием правящей коалиции после парламентских выборов. Выборы прошли в Нидерландах 15-17 марта.

Из-за утечки данных двое "проштрафившихся" ушли в отставку. Рютте заявил, что не обсуждал назначение Омтзихта. В ходе обсуждений выяснилось, что на самом деле и.о. премьер-министра упоминал в беседе фамилию депутата. Вилдерс инициировал вотум недоверия. Он счел, что чиновник "бессовестно лгал всем Нидерландам на протяжении целой недели".

Партия премьера Нидерландов лидирует на парламентских выборах.

Фото: Pixabay.com