Партия премьера Нидерландов лидирует на парламентских выборах

На данный момент политики получают 36 мест в парламенте из 150.

Партия премьер-министра Нидерландов лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщили местные журналисты. На данный момент известно, что "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), которой руководит исполняющий обязанности главы кабмина Марк Рютте получает лидерство после подсчета 78 процентов голосов избирателей. Такие данные приведены в издании NL Times.

На текущий момент партия получает 36 из 150 парламентских мест. Лево-либеральная партия "Демократы 66", которая находится под контролем и.о. министра торговли Сигрид Кааг, получает 24 места. Представители национал-либерального движения "Партия свободы" от руководством Герта Вилдерса получает 17 мест, а "Христианско-демократический призыв" (CDA) во главе с и.о. министра финансов Вопке Хукстрой получает 15 мест.

Стоит уточнить, что а малых и средних регионах уже подсчитаны все бюллетени. Подсчет продолжается в крупных мегаполисах. При существующем раскладе лидирующая партия не получает необходимое число депутатских мест, чтобы обеспечить большинство мест для правящей партии (нужно 76 мест). Ранее Рютте заявил, что при помощи объединения трех политических партий даст им ровно половину мест в парламенте.

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Видео: Youtube/Al Jazeera English