Полиция считает, что преступление было заранее подготовлено.

В Нидерландах произошел взрыв рядом с центром по тестированию на COVID-19. Об этом сообщили представители местного национального телерадиовещания. По данным СМИ, инцидент зафиксирован около 06:55 утра 3 марта в городе Бовенкарспел. Этот населенный пункт находится в провинции Северная Голландия. В правоохранительных органах заявили, что в настоящее время считают произошедшее преднамеренным преступлением против медицинского учреждения.

Представители закона выяснили, что самодельное взрывное устройство было вмонтировано в металлическую трубу. В момент трагедии рядом с бомбой находился охранник центра. Он не пострадал. Однако в здании оказались выбиты стекла в пяти окнах. Местные жители заявили, что взрыв был очень громким.

В настоящее время место инцидента оцеплено. К зданию направлены саперы.

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Видео: Twitter/Maarten Edelenbosch