Суд Нидерландов арестовал имущество футболиста "Спартака" Промеса

У Куинси Промеса арестовали дом и пристройку в Утрехте.

Суд Нидерландов арестовал имущество футболиста российского столичного клуба "Спартак" Куинси Промеса. Об этом сообщили местные журналисты из издания De Telegraaf. По данным СМИ, имущество спортсмена арестовано в городе Утрехт. Под "санкции" попал дом полузащитника, стоимость которого оценивается в 2,1 млн евро, а также жилая пристройка стоимостью 600 тысяч евро. Данная мера действует в рамках уголовного дела, заведенного против футболиста.

Это было сделано в качестве обеспечения иска о возмещении ущерба. Йегуди Мошкович, представитель потерпевшей стороны

Напомним, что Промес обвиняется в причастности к нанесению ножевых ранений в июле прошлого года. Тогда пострадал член семьи 28-летнего футболиста Промеса, который тогда выступал за "Аякс". Кроме ран молодой человек также получит травмы колена. Промеса сначала арестовали, но затем отпустили под залог. Фигуранту расследования может грозить до четырех лет лишения свободы. С февраля 2021 года он вернутся в "Спартак" из "Аякса". Контракт со спортсменом подписан на 3,5 года.

В Нидерландах заявили, что "каждый день ловят хакеров из России".

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