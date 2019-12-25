Эрик Акербом не стал приводить конкретные примеры нарушений.

В Нидерландах заявили, что "каждый день ловят хакеров из России", Об этом в интервью местному изданию Vu Magazine сообщил руководитель Службы разведки и безопасности Эрик Акербом. По словам чиновника, в киберпреступлениях также замечены граждане Китая. Конкретных примеров специалист не стал приводить.

Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений. Их целью является также жизненно важная инфраструктура, такая как питьевое водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети Эрик Акербом, глава Службы разведки Нидерландов

Напомним, что в 2018 году минобороны Нидерландов рассказало о предотвращении кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия. Военные считают, что хакерами были четверо граждан России. Всех подозреваемых с дипломатическими паспортами выдворили из страны. В МИД РФ подобные обвинения назвали "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией.

С 12 февраля возобновили рейсы из Петербурга в Амстердам.

Фото: vumagazine.nl