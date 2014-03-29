С 12 февраля возобновили рейсы из Петербурга в Амстердам

Для посещения Нидерландов нужно сделать тест на коронавирус и экспресс-тест на антигены.

Авиакомпания KLM возобновила рейсы из Пулково в Амстердам. Первый вылетит уже сегодня, 12 февраля, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной столицы".

Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737-700 до 28 марта 2021 года. В Петербург борт приземлиться в 17:35, а из Пулково вылетит в 18:30.

Пресс-служба отметила, что для посещения Нидерландов необходимо не более чем за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест на коронавирус, а также сдать экспресс-тест на наличие антигенов к коронавирусу. Его срок действия составляет 4 часа.

Экспресс-тестирование можно сделать в Пулково в период с 14:00 до 18:00 по пятницам и воскресеньям. Результаты будут готовы в течение 40 минут.

Пассажирам рекомендуют ознакомиться с эпидемиологическими правилами пересечения государственных границ на сайтах Роспотребнадзора и миграционных служб стран вылета и пребывания.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково